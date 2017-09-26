⁠⁠⁠⁠⁠رئيس أكبر منظمة صهيونية في أمريكا يفضح تميم

طلال الضوي(صدى):

قال مورت كلاين، رئيس كبرى المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه رفض عرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء سرى معه في نيويورك، الأسبوع الماضي قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس المنظمة ” الصهيونية – الأمريكية ” اليهودية، فى بيان له نشره على صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء، إنه تلقى دعوة للمشاركة فى لقاء موسع وآخر ثنائى مع أمير قطر، لدى تواجده فى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكننى قررت عدم قبول هذه الدعوة، بسبب دعم قطر للإرهاب.