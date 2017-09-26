معيوف بعد فوز الهلال: مبروك يا زعماء موعدنا مسقط

نواف السالم(صدى):

تقدم حارس مرمى الهلال عبد الله معيوف، بالتهنئة لكل عشاق الزعيم، بعد الفوز السحيق على فريق بيروزي الإيراني بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأقيم اللقاء على ملعب محمد بن زايد باستاد الجزيرة في الإمارات.

وكتب معيوف تغريدة عبر حسابعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها : ” ألف الف مبروك يا زعماء انتهى الشوط الأول باقي شوط ثاني شكراًجمهور عيال زايد وشكراً لجمهورنا موعدنا مسقط إن شاء الله ” .

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر المقبل، بعمان.