أوسفالدو أوليفيرا مدربا لأتلتيكو مينيرو البرازيلي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع المدرب المخضرم أوسفالدو أوليفيرا لتولي مسئولية الفريق حتى نهاية الموسم خلفا لروجيريو ميكالي، المدير الفني للفريق المقال .

وأوضح النادي البرازيلي في بيان له أنه من المنتظر أن يقود أوليفيرا مران الفريق المسائي في وقت لاحق من اليوم .

ويحل المدرب الجديد (66 عاما) بدلا من مدرب منتخب الأوليمبي السابق ميكالي، الذي أقيل الأحد الماضي بعد خسارة الفريق على أرضه 1-3 ضد فيتوريا في الدوري البرازيلي.

ويحتل أتلتيكو مينيرو المركز الحادي عشر في الدوري بعد الجولة 25 على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط.