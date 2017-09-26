أوسفالدو أوليفيرا مدربا لأتلتيكو مينيرو البرازيلي
أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع المدرب المخضرم أوسفالدو أوليفيرا لتولي مسئولية الفريق حتى نهاية الموسم خلفا لروجيريو ميكالي، المدير الفني للفريق المقال .
وأوضح النادي البرازيلي في بيان له أنه من المنتظر أن يقود أوليفيرا مران الفريق المسائي في وقت لاحق من اليوم .
ويحل المدرب الجديد (66 عاما) بدلا من مدرب منتخب الأوليمبي السابق ميكالي، الذي أقيل الأحد الماضي بعد خسارة الفريق على أرضه 1-3 ضد فيتوريا في الدوري البرازيلي.
ويحتل أتلتيكو مينيرو المركز الحادي عشر في الدوري بعد الجولة 25 على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط.
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