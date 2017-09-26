” نيسان موتور ” : أنتجنا 150 مليون مركبة

متابعات(صدى):

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة، عن وصول إجمالي إنتاجها إلى 150 مليون مركبة عالميًا، منذ إنشائها عام 1933، واستغرق إنتاج أول 100 مليون مركبة 73 عامًا منذ التأسيس، فيما استغرقت نيسان 11 عامًا أخرى، لإنتاج آخر 50 مليون مركبة.

وتنظر ” نيسان ” إلى هذا الإنجاز باعتباره نتيجة للدعم المستمر من أصحاب المصلحة خلال الـ84 عامًا الماضية، بما فيهم الموظفون والتجار والموردون والمجتمعات المحلية بالإضافة إلى العدد الكبير من عملاء الشركة الذين اختاروا سيارات من إنتاج نيسان.