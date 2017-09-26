بالصور.. وحش بحري يرعب سكان جزيرة بالفلبين

مانيلا(صدى):

أثار وحش مائي غامض، غير واضح المعالم، ذعر السكان المحليين في إحدى الجزر بالفلبين.

كان سكان جزيرة ” ليت ” الفلبينية، عثروا على الوحش الغريب، في المياه القريبة من الشاطئ، وتنبعث منه رائحة كريهة بعد نفوقه، ولم يتمكنوا من تحديد هويته، ويبلغ طوله 32 قدمًا ” حوالي 10 أمتار ” ، وكان غير واضح المعالم، بسبب نفوقه منذ فترة.