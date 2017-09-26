⁠⁠⁠⁠⁠الدفاع الروسية: نجاح تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أجرت تجربة ناجحة لصاروخ ” توبل ” الباليستي العابر للقارات من ميدان ” كابوستين يار ” في مقاطعة استراخان.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية – في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية-، ” إن رأس الصاروخ أصابت بدقة الهدف المحدد في ميدان ساري شاغان في كازاخستان، وأن هدف الإطلاق يتمثل باختبار المعدات القتالية المستقبلية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات ” .