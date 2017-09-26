جزائري يعذب زوجته ويطردها في الشارع عارية
تقدمت سيدة في أواخر العقد الثالث من العمر بشكوى لدى مصالح الأمن ببلدة الحراش بالجزائر، ضد زوجها تتهمه فيها بربطها بحبل والاعتداء عليها بالضرب المبرح وطردها من المنزل عارية وتركها في الشارع بحي كوريفة رشيد في الحراش، قبل أن يتدخل جيرانها ويقومون بتقديم يد المساعدة لها.
من جانبه أكد الزوج الموقوف، أن السيناريو مفبرك من قبل زوجته بعد تفاقم الخلاف بينهما بعد إقصائهم من الاستفادة من مسكن اجتماعي وانتقالهما للعيش رفقة أهله، الأمر الذي قال إنها لم تهضمه ودفعه إلى تطليقها، وأنه ردا على ذلك قامت بنسج السيناريو للزج به في السجن انتقاما منه.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 43 دقيقة
يادافع البلا
الله لايبلانا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 36 دقيقة
مره كنت
مسافر ومعي احد الزملاء
وكان السفر ليلا
ويوم اقبلنا على المدينه المحافظه اللي مسافرين لها يعني قبل مانوصل ب60 كيلو تقريبا
وكان ايام برد وظلام الا الحرمه تأشر ع الخط قال خويي جنيه قلت تعوذ من الشيطان وانا ارجع لها واكشف عليها الا هي مراه بالثلاثين من عمرها معها ولد عمره سنه تقريبا الا عبايتها مغبره وافتح النافذه قالت انا اخت الرجال فيك
قلت ارحبي والله انك بوجهي اركبي وين تبين قالت ابي بيت ابوي في المحافظه قدام وهي تفتح الباب تركب الا سياره ددسن اكشحت النور علينا وقف الا هو سكران فل الفل قالت هذا زوجي انحاشوا وانا انزل له قلت خير وش تبي قال ابي زوجتي قلت دقيقه بنزلها لك وانا اركب وانا ادز واخليه بمحله قلت تعرفين بيت اهلك قالت ايه قلت معك جوال تتصلين عليهم قالت لا جوالي مع زوجي وهو من المغرب سكران ويجلدني ونحشت قلت تعرفي اي جوال لاهلك
قالت ايه ابوي وانا اتصل عليه واعطيها الجوال تكلم وهو يكلمني ويستقبلني على مدخل المحافظه وتروح معه ويحلف علي اتقهوى عنده واتعشى وانا اعتذر منه وهو يقعد يدعي لي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4212 ] نشر منذ 32 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله . الله يرحم حالها .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14675 ] نشر منذ 22 دقيقة
اعوذ بالله من الازواج اللي كذا خذيت بنت الناس خلها معززه مكرمه عندك !