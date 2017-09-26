زوجان يتحديان إعصار ماريا

متابعات(صدى):

اجتاح الإعصار ماريا بقعة هادئة في جزيرة بويرتوريكو وكساها بالطمي، لكنه لم يستطع التفريق بين الزوجين، ساندرا هاراسيموفيتش وحيواناتها الأليفة المحببة إليها، حيث تشبثا بمنزل لساعات الأسبوع الماضي لإنقاذ كلابهما السبعة من الإعصار الذي حول منطقة سكنهم في بويرتوريكو إلى حفرة من الطمي.

وذكرت ساندرا وزوجها جاري روزاريو، وهي من بولندا وتبلغ من العمر 43 عاما، أن المياه وصلت إلى الأعناق في منزلها ببلدة ياوكو في جنوب غرب بويرتوريكو بعد أن اجتاحه الإعصار ماريا يوم الأربعاء فهرعت هي وجاري والكلاب السبعة إلى سطح منزل أحد الجيران للفرار.