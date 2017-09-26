هطول أمطار متوسطة على حراض بأملج

محمود البلوي(صدى):

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة على مركز حراض التابع لمحافظة أملج، شملت حراض، والغدير والقرى والهجر التابعة للمركز.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة ومصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، تبوك، المدينة المنورة، عسير و نجران، وكذلك الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.