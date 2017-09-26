بدء الحملات الإعلانية لانتخابات مجلس إدارة ” غرفة مكة “

حسين العلي(صدى):

أعلنت لجنة الاشراف على انتخابات الدورة العشرين لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم (الاثنين) السماح بإطلاق الحملات الاعلانية للمرشحين بضوابط محددة، وذلك خلال أول اجتماع يضم اللجنة برئاسة يحيى بن علي عزان رئيس اللجنة والمرشحين والمرشحات، بحضور إبراهيم بن فؤاد برديسي الأمين العام للغرفة .

وفيما ارتفع عدد المنسحبين من سباق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إلى خمسة أفراد، عقب اعلان المرشح حمد محمد رشيد النور أحمد (صباح اليوم) عن انسحابه، وهو ضمن قائمة التجار، وصل العدد إلى 42 مرشحا ومرشحة .

وتم خلال اللقاء اختيار 3 مراقبين وثلاث مراقبات لضبط سير العمل وخدمة المرشحين والمرشحات، ويخضعون لتوجيهات رئيس اللجنة، فيما ستجرى تجربة حية لعملية للانتخابات قبيل انطلاقها فعلياً .

وأوضح يحيى عزان أن اللقاء شهد العديد من المداخلات والتساؤلات حول سير العملية الانتخابية وفقا للتعديلات الجديدة التي صدرت في جمادى الأولى الماضي على اللائحة، وأحقية الناخبين في اختيار مرشحين اثنين من كل قائمة بدلا عن مرشح واحد، كما منح مير المؤسسة أو الشركة حق التصويت شريطة توفر التفويض اللازم .

وأعتبر أن الحضور كان مميزا من قبل المرشحين والمرشحات، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع التوجيهات وفقا للنظام المعدل، مبينا أن الانتخابات تتسق مع المستقبل الذي حددته الرؤية 2030، مؤكدا أن غرفة مكة المكرمة من الغرف المهمة في المملكة لما لها من وضع خاص، مشيرا إلى أن المطلوب فوز ستة من التجار ومثلهم من الصناع فيما سيتغطى ستة مقاعد أخرى عن طريق وزارة التجارة .

وأكد عزان على جاهزية فرق العمل وفرق الأمانة العامة للغرفة لسباق الانتخابات التي ستجرى في مقر الغرفة الرئيسي يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 صفر 1439هـ، الموافق 30 أكتوبر والأول من نوفمبر 2017م، وسيكون العمل من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء .

وقال إن الحملات الانتخابية ستبدأ من اليوم وفق موجهات حددها النظام، حيث يسمح بالإعلان في الصحف الورقية والالكترونية، وإعلانات الطرق، فيما يمنع استغلال المساجد والميادين العامة والمدارس .

وتتضمن قائمة الصناع كل من سلطان بن موفق أزهر، ومحمد سعد جميل القرشي، أنس عبد الصمد القرشي، عبدالمجيد محمد القرشي، نائف مشعل الزايدي، مروان عباس شعبان، عبدالعزيز إسماعيل سيت، زيد هشام السيد، هشام محمد كعكي، عبدالله شاكر عبدالله الشريف .

فيما تضم قائمة التجار: خالد رده الحارثي، مصطفى عبدالرحمن رجب، نادية حسين سليمان عمر، سيف عبدالله التركي، مروان سعد الطويرقي، عبدالله بادي القثامي، هيفاء محمد أبو نار، فايز أحمد اكرام، توفيق بريك السويهري، بدر جميل عادي القرشي، فيصل بكر حناوي ، حمود حماد الثبيتي، ماهر عايض القرشي، سامي سالم القرشي، عبدالعزيز سراج كعكي، مصطفى فؤاد على رضا، عبدالله محمد الغامدي، صادق عبيد العميري، سمير سليمان النوري، سارة عمر أمين جاد، مشهور مساعد السويهري، طلحة عبدالله ملك عبد الحق، ياسين محمد ملك عبدالحق سراج الدين، مازن غازي درار، محمد أمين عبد القادر نائب الحرم، سعيد أمين عمر جاد، محمد عبده محمد باحداد، راضي هريسان ناصر المقاطي، سامي نواف عوض المطيري، صالح سنيد نافع اللهيبي، بسام عبدالرازق وعظ الدين، وخالد عبد القادر سندي .