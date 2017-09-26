مدرب المنتخب التونسي يقيم معسكر مفاجئ

ماجد محمد(صدى):

قرر مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، إقامة معسكر مفاجئ، قبل مباراة غينيا في تصفيات مونديال روسيا 2018 في السابع من اكتوبر المقبل في كوناكري، في محاولة منه لتهيئة لاعبي الترجي، والصفاقسي نفسيا، بعد خروجهم من المسابقتين الإفريقيتين.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يتشكل من لاعبي الترجي معز بن شريفية وخليل شمام وعلي المشاني الفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي فخر الدين بن يوسف وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي ومن النادي الصفاقسي محمد الهادي قعلول وكريم العواضي وأسامة العمدوني.