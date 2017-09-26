العراق تمهل كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات

بغداد(صدى):

أعلن تلفزيون العراق الرسمي، أن السلطات العراقية أمهلت كردستان 3 أيام، لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بغداد لا يمكنها إجراء مباحثات بشأن نتائج استفتاء الانفصال الذي أجري في إقليم كردستان الإثنين، مشددا أنه ” غير دستوري ” و ” غير شرعي ” .

أعلن ورئيس الوزراء العراقي حيد العبادي في كلمة بثها التليفزيون العراقي ليلة الإثنين، أن بغداد غير مستعدة للمناقشة أو التحاور حول نتائج الاستفتاء لكونه ” غير دستوري وغير شرعي ” .

وأجري الاستفتاء الذي دعت إليه حكومة إقليم كردستان العراق وأجري يوم أمس الإثنين، وسط معارضة داخلية وخارجية قوية، لم تشمل فقط ثلاثي الجوار المتمثل في تركيا وإيران وسوريا، بل حتى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أعربتا عن معارضتهما لاستفتاء الانفصال.