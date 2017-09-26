⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. وزير الخارجية القطري يعترف بأن الإخوان إرهابية والدوحة تدعمها

طلال الضوي(صدى):

ارتبك وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أثناء مقابلة مع فوكس بيزنيس ، حيث وجه له سؤال عن دعم بلاده لجماعة الإخوان، ليرد بأن ” الدوحة لا تدعم القاعدة أو الإخوان وأي جماعة إرهابية ” ، وهو اعتراف ضمني بأن جماعة الإخوان إرهابية.

ويبدو أن الوزير لم يكتفِ بتلك الزلة التي تتناقض مع سياسة الدوحة التي قدمت العديد من التسهيلات لقياديين وأسماء كبيرة في الجماعة وفتحت لهم المساكن في العاصمة القطرية، ولعل يوسف القرضاوي من أبرز تلك الأسماء وإن لم يكن الوحيد.

فقد عاد الوزير القطري وأكد في تناقض تام أن بلاده دعمت الإخوان حين كانوا في السلطة، وهو بالتالي دعم صريح لتلك الجماعة المصنفة إرهابية من قبل العديد من الدول، سواء أكانت في السلطة أم خارجها.

وقال في معرض تبريره لهذا الدعم إن بلاده دعمت تلك الجماعة حين كانت – بحسب تعبيره – حزباً سياسياً يتولى السلطة في مصر، وبالتالي تعاملت مع الإخوان كتنظيم رسمي أو سلطة رسمية على رأس الحكومة والجمهورية المصرية، في إشارة إلى عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي وجهت إليه العديد من التهم من قبل القضاء المصري، من بينها ” قضية التخابر ” الشهيرة مع قطر، وتسريب بعض أسرار الدولة المصرية إلى الحكومة القطرية.