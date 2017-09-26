بالصور.. إحباط تهريب 4 آلاف قرص محظور بجسر الملك فهد

عادل الحربي(صدى):

أحبطت السلطات في جمرك جسر الملك فهد، محاولتين لتهريب كمية من أقراص ” ليريكا ” المحظورة بلغ عددها أكثر من 4 آلاف و107 زجاجات خمر، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين كانتا قادمتين للمملكة عبر المنفذ.

الجدير بالذكر أن سبب حظر حبوب ” ليريكا ” يرجع إلى أنها تعتبر من الحبوب المهدئة التي من الممكن أن يدمن عليها الشخص, وهنا يكمن دور الجمارك السعودية في منع كل ما به ضرر على الفرد والمجتمع.