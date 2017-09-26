بالصور.. إحباط تهريب 4 آلاف قرص محظور بجسر الملك فهد
أحبطت السلطات في جمرك جسر الملك فهد، محاولتين لتهريب كمية من أقراص ” ليريكا ” المحظورة بلغ عددها أكثر من 4 آلاف و107 زجاجات خمر، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين كانتا قادمتين للمملكة عبر المنفذ.
الجدير بالذكر أن سبب حظر حبوب ” ليريكا ” يرجع إلى أنها تعتبر من الحبوب المهدئة التي من الممكن أن يدمن عليها الشخص, وهنا يكمن دور الجمارك السعودية في منع كل ما به ضرر على الفرد والمجتمع.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2200 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيكم و جزاكم الله الف خير و ربنا يحفظكم فانتم صمام الامان لمنع التهريب للمملكة بس كيف مرت علي جمرك البحرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 53 دقيقة
لريكا كنت استخدمها 3 سنوات هي ونوع من التريمادول
وبعدها بطلتها
كان عندي مشكله بالعمود الفقري والحمد لله تعافيت وبطلتها
وكانت تصرف عادي بس الان اتوقع الوضع اتغير
قبل 5سنوات تقريبا كنت استخدمها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4212 ] نشر منذ 44 دقيقة
يخيتي نجاة محمد . جمرك البحرين يفتش الداخلين للبحرين ومايفتش الخارجين .😊.