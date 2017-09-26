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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. إحباط تهريب 4 آلاف قرص محظور بجسر الملك فهد

بالصور.. إحباط تهريب 4 آلاف قرص محظور بجسر الملك فهد
عادل الحربي(صدى):

أحبطت السلطات في جمرك جسر الملك فهد، محاولتين لتهريب كمية من أقراص ” ليريكا ” المحظورة بلغ عددها أكثر من 4 آلاف و107 زجاجات خمر، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين كانتا قادمتين للمملكة عبر المنفذ.

الجدير بالذكر أن سبب حظر حبوب ” ليريكا ” يرجع إلى أنها تعتبر من الحبوب المهدئة التي من الممكن أن يدمن عليها الشخص, وهنا يكمن دور الجمارك السعودية في منع كل ما به ضرر على الفرد والمجتمع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2200 ] نشر منذ 1 ساعة

بارك الله فيكم و جزاكم الله الف خير و ربنا يحفظكم فانتم صمام الامان لمنع التهريب للمملكة بس كيف مرت علي جمرك البحرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 53 دقيقة

لريكا كنت استخدمها 3 سنوات هي ونوع من التريمادول

وبعدها بطلتها

كان عندي مشكله بالعمود الفقري والحمد لله تعافيت وبطلتها
وكانت تصرف عادي بس الان اتوقع الوضع اتغير

قبل 5سنوات تقريبا كنت استخدمها

[ عدد التعليقات: 4212 ] نشر منذ 44 دقيقة

يخيتي نجاة محمد . جمرك البحرين يفتش الداخلين للبحرين ومايفتش الخارجين .😊.

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