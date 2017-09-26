محافظ الاتصالات: حجم الإنفاق في القطاع 35 مليار دولار

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بلغ حوالي 35 مليار دولار خلال العام 2016م.

وأضاف خلال مشاركته في تيليكوم العالمي للاتصالات 2017م الذي يعقد حالياً في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، أن المملكة من أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار استخدام الهواتف المتنقلة على مستوى السكان وفقاً لتقارير وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات.