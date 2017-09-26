بالفيديو.. 3500 طالبة من جامعة نورة يشكلن بأجسادهن علم المملكة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ3500 طالبة من جامعة نورة يشكلن بأجسادهن لوحة فنية جسدت علم المملكة.
وأظهر مقطع فيديو مشاركة طالبات الجامعة في رسم العلم من خلال عمل فني رائع يظهر مدى التنسيق والتناغم بينهن رغم كثرة عددهن.
وأشاد المغردون بهذه اللوحة الفنية الرائعة مؤكدين أن المملكة عاشت فرحة حقيقية خلال احتفالات هذا العام.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4212 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الرحمن .شــي جميل .😍☆(❁‿❁)☆ 😍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19274 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب حلوا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 58 دقيقة
منتاز
جدا
الحلو يعرف نفسه يامحرومه