بالفيديو.. فتاة تنقذ سائقها من موقف محرج في الرياض
تمكنت فتاة في الرياض، من مساعدة سائقها الخاص، في إخراج السيارة من موقف مزدحم.
وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، صور من نافذة بناية مطلة على ساحة مليئة بسيارات مركونة بشكل عشوائي في شارع العليا وسط مدينة الرياض، يوثق مهارة فتاة في قيادة السيارة، بسبب ضيق المكان بين إحدى السيارات المركونة وحاجز خرساني.
واستطاعت الفتاة بمهارة عالية تخليص السيارة وإخراجها، ثم ترجلت بعد ذلك من مقعد السائق وعادت إلى المقعد الخلفي بسرعة.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4805 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊ماقصرت😁زين تدربي من الحين😂بس امعصي😂😊🚗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4805 ] نشر منذ 1 ساعة
مع الآسف تم السماح 😣😣😁صدمه لي😁عبر الآخبار القناةالاولى😊😈😈😈👍والله يستر لايلحقهاخلع الحجاب😊
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13135 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه الصدمه هذا شي متوقع
المهم النساء يحتاجن الى مدرسه تعليم القياده
المشكله اذا حصل لها بنشر من بيفك الكفر ومن بيركب العفريته
هل تنسدح من شان تضع العفريته تحت السياره 🙂
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19939 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله عليها
والله انها كفو👏👏👏👏
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13135 ] نشر منذ 1 ساعة
اتصور هذا الخبر سيكون كالصاعقه على السائق الاجنبي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4805 ] نشر منذ 1 ساعة
بالعكس رخصه القياده للمراه😢💔قرار صادم لي والله😢بما اني من االمعارضين ولا اتمنى ذلك👍😊😁بعدين بتكون فوضى و اشياء مايحمد عقباها ومقابر جماعيه لا قدر الله😂😊😁لكن اتوقع نادر اللي بتحقق حلمها هذا عزاي الوحيد😢😢💔😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19280 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههه🚎🚎🚵🏍🏍🏍🏍🏎🏎🏎كل وحده تاخذ ما يناسبها وبتوفيق
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 24 دقيقة
ماقصرت عداها العيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19280 ] نشر منذ 24 دقيقة
اما. انا. باخذ هذي🛰🛰🛰🛰🛰🛰
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4805 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههه محرومه❤بروح معك ماني براكبه غيررمعك❤😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 17 دقيقة
عز الله بيخف عدد البنات
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14679 ] نشر منذ 3 دقائق
برافوو عليها