بالفيديو.. فتاة تنقذ سائقها من موقف محرج في الرياض

نورة الشهري(صدى):

تمكنت فتاة في الرياض، من مساعدة سائقها الخاص، في إخراج السيارة من موقف مزدحم.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، صور من نافذة بناية مطلة على ساحة مليئة بسيارات مركونة بشكل عشوائي في شارع العليا وسط مدينة الرياض، يوثق مهارة فتاة في قيادة السيارة، بسبب ضيق المكان بين إحدى السيارات المركونة وحاجز خرساني.

واستطاعت الفتاة بمهارة عالية تخليص السيارة وإخراجها، ثم ترجلت بعد ذلك من مقعد السائق وعادت إلى المقعد الخلفي بسرعة.