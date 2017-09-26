بالفيديو والصور.. الهلال يسحق بيروزي الإيراني برباعية نظيفة
حقق فريق نادي الهلال فوزا ساحقا على نظيره بيروزي الإيراني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتقدم اللاعب عمر خربين في الدقيقة 31 بالهدف الأول من رأسية في شباك بيروزي، وفي الدقيقة 40 أحرز اللاعب ياسرالشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين.
ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، ظل الهلال مسيطرا على القاء بعدة هجمات، فيما شهدت الدقيقة 48 البطاقة الصفراء الثانية والحمراء على اللاعب عبدالله عطيف، ولم يتأثر الهلال بخروج عطيف، ليتقدم اللاعب عمر خربين بالهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ما أعطى ثقة كبيرة للاعبين.
وقبل انتهاء الوقت الاصلي بدقيقة واحدة تقدم اللاعب عمر خربين بالهدف الرابع ، ليحتسب الحكم دقيقتين وقتا بدلا من الضائع، قبل أن يطلق صفارة نهاية المباراة بفوز الزعيم .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
نتمنى الفوز للسنافر
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1934 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تبكي بس
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبرووووووك للزعيم
كل من توقع او تنى خسارة العلال هاهو الزعيم ينتصر للكرة السعودية والعربية والاسلامية
هنيئا للامة الهلالية بهذا الانتصار العظيم
مبرووووووووووك بازعيييييم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا لعب الهلال فخبروني
فإن الفن منبعة الهلال
امتع ناظري بهلال نجد
ومن قمصانة خلق الجمال
الف مليون مبروك للأمة الزرقاء
فزعيمهم يضع قدم في نهائي القارة الصفراء
اخذ بثار الأهلي الغلبان وافرح شعب سلمان
ودار عيال زايد
كبير يازعيم الحمولات الثقال مالها غير الهلال
صادق الاحساس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف الف مبروم لممثل الوطن الهلال على الفوز المستحق
محمود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مليون مبروك للزعيم وعقبال الهزيمة القادمة لبطل إيران
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2208 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك لممثل المملكة و العرب فريق الهلال السعودي الذي امتعنا برباعية جميل و عقبال مثلها في يوم 17 اكتوبر في مسقط
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبرووووووك للزعيم وجماهيره الغفيره عزالله الهلال ابدع المفروض النتيجه اكثر 6 أهداف اذا بغيت تغزي فغزي برجال والزعيم اليوم كانو عند حسن ظن جمهورهم شكراً من الاعماق للاعبين مبرووووووك للجميع فوز ممثل الوطن وعقبى البطوله انشالله
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرسيدس او لادا بمعنى اصح أرجوك روح اشرب الحليب ياولدي ونام واترك الفوز للرجال
حابس[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 2 ساعتين
رغم أني نصراوي إلا أنني كنت أتمنى من صميم قلبي فوز الهلال … لو يلعب الهلال مع أي فريق من آسيا ما يهمني فاز الهلال أو انهزم … إلا الفرق الإيرانية … مبارك للهلال .
الهلالي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيضت الوجه يا هلال السعد
ام البنات[ عدد التعليقات: 1337 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال مثل العود💙💙💙💙💙💙
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كلما اجتهدوا لاحراقه 💙💙💙
زادطيبه وفاح عطره💙💙💙💙
يموتون غيظا💙💙💙💙💙💙
ويبقي الهلال💙💙💙💙💙💙الف الففففففففففف مليون للزعيم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 1 ساعة
صادق الاحساس
يكفي من اسمك كلة احساس والمبروم تخبر وين
هههههههههة
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن مافي المباراة أن اللي جاب هاترك اسمه “عمر” خل اهل المتعة من بنو المجوس يتألمون، لعنت الله عليهم الكفرة الفجرة
الهلالي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 56 دقيقة
للتصيحيح
هذا الفريق ليس بيروزي المعروف ، هذا فريق برسبوليس
ووهو فريق متواضع جداًُ ، وفوزه على الاهلي دليل على ان الاهلي ليس بأحسن منه
(( ابوفهد)) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5036 ] نشر منذ 43 دقيقة
ياكايدهم القادم انشاء الله افضل واجمل
العالميه من الملعب قويه[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 40 دقيقة
شكرا لاخواننا الاماراتيين ، ومبرووووووووووووك لكل زعماء الارض
وهارد لكم حمير نيشيمورا وحمير سدني
مرسيدس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 دقيقة
الف مبروك لكم ياقرية السنافر
(( ابوفهد)) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5036 ] نشر منذ 3 دقائق
ياكثر اللي ينبحون🐕 وينهقون🦄 ضد الهلال