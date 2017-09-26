بالفيديو والصور.. الهلال يسحق بيروزي الإيراني برباعية نظيفة

ماجد الأشرم(صدى):

حقق فريق نادي الهلال فوزا ساحقا على نظيره بيروزي الإيراني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقدم اللاعب عمر خربين في الدقيقة 31 بالهدف الأول من رأسية في شباك بيروزي، وفي الدقيقة 40 أحرز اللاعب ياسرالشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، ظل الهلال مسيطرا على القاء بعدة هجمات، فيما شهدت الدقيقة 48 البطاقة الصفراء الثانية والحمراء على اللاعب عبدالله عطيف، ولم يتأثر الهلال بخروج عطيف، ليتقدم اللاعب عمر خربين بالهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ما أعطى ثقة كبيرة للاعبين.

وقبل انتهاء الوقت الاصلي بدقيقة واحدة تقدم اللاعب عمر خربين بالهدف الرابع ، ليحتسب الحكم دقيقتين وقتا بدلا من الضائع، قبل أن يطلق صفارة نهاية المباراة بفوز الزعيم .