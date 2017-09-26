نصراوي : ان شاء الله مايفوز الهلال بآسيا

الأربعاء 27
سبتمبر
امين ان شاء الله مايفوز ولاياخد بطولة ابد
ليش زعلان طيب وما تبغيه يفوز هل السبب ان الهلال مكسر روؤسكم او كل ما جيتوا بتاخذون لقب انتصر عليكم ورجعكم من جديد
بدون ماتحلفون وتزعلون
اقطع اذني لو اخذها
ههههههههه
يحلمون يحلمون
المسلسل المكسيكي طوييييييل
جماهير النصر
حالهم يثير شفقه
اذا رحتم العالميه بترشيح
يكفي سامي الجابر العالمي اربع مرات
يعتي اذا تبغون اسطوره بمنطقك
سامي اسطورة الكوره الاسيويه
سامي اسطورة سنتر 9 مرات 8 هداف والتاسعة شوطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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الدسك22[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 15 ساعة
امين ان شاء الله مايفوز ولاياخد بطولة ابد
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1934 ] نشر منذ 15 ساعة
ليش زعلان طيب وما تبغيه يفوز هل السبب ان الهلال مكسر روؤسكم او كل ما جيتوا بتاخذون لقب انتصر عليكم ورجعكم من جديد
ليما[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 15 ساعة
بدون ماتحلفون وتزعلون
اقطع اذني لو اخذها
ههههههههه
يحلمون يحلمون
المسلسل المكسيكي طوييييييل
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 15 ساعة
جماهير النصر
حالهم يثير شفقه
اذا رحتم العالميه بترشيح
يكفي سامي الجابر العالمي اربع مرات
يعتي اذا تبغون اسطوره بمنطقك
سامي اسطورة الكوره الاسيويه
الدسك22[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 35 دقيقة
سامي اسطورة سنتر 9 مرات 8 هداف والتاسعة شوطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه