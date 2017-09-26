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  3. نصراوي : ان شاء الله مايفوز الهلال بآسيا

نصراوي : ان شاء الله مايفوز الهلال بآسيا




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 15 ساعة

امين ان شاء الله مايفوز ولاياخد بطولة ابد

[ عدد التعليقات: 1934 ] نشر منذ 15 ساعة

ليش زعلان طيب وما تبغيه يفوز هل السبب ان الهلال مكسر روؤسكم او كل ما جيتوا بتاخذون لقب انتصر عليكم ورجعكم من جديد

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 15 ساعة

بدون ماتحلفون وتزعلون
اقطع اذني لو اخذها
ههههههههه
يحلمون يحلمون
المسلسل المكسيكي طوييييييل

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 15 ساعة

جماهير النصر
حالهم يثير شفقه
اذا رحتم العالميه بترشيح
يكفي سامي الجابر العالمي اربع مرات
يعتي اذا تبغون اسطوره بمنطقك
سامي اسطورة الكوره الاسيويه

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 35 دقيقة

سامي اسطورة سنتر 9 مرات 8 هداف والتاسعة شوطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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