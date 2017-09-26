بالصور.. شباب يرقصون أمام مدرسة بنات والشرطة تضبطهم
استدعت إدارة مدرسة السويس الثانوية الصناعية للبنات شرطة النجدة، حيث حضرت قوات الشرطة وألقت القبض على شباب يرقصون أمام إحدى المدارس الثانوية للبنات فى وسط المدينة.
وأفاد هانى أبوزيد مدرس بمدرسة السويس الثانوية الصناعية للبنات إن عددا من الأشخاص المستهترين تواجدوا بجوار المدرسة واستمروا فى الرقص مستخدمين سيارة ودراجة بخارية، وتشغيل سماعات الأغانى بصوت مرتفع.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 17 دقيقة
انا اللي اعرفه ان الرقص للبنات مو للرجال
لكن المثل يقول :
لاعجب اذا النساء ترجلت
ولكن تأنيث الرجال عجيبو
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4200 ] نشر منذ 14 دقيقة
ســــــــود الله وجــــــــــــــــيههم .😡.