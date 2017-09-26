بالصور.. شباب يرقصون أمام مدرسة بنات والشرطة تضبطهم

السويس-مصر(صدى):

استدعت إدارة مدرسة السويس الثانوية الصناعية للبنات شرطة النجدة، حيث حضرت قوات الشرطة وألقت القبض على شباب يرقصون أمام إحدى المدارس الثانوية للبنات فى وسط المدينة.

وأفاد هانى أبوزيد مدرس بمدرسة السويس الثانوية الصناعية للبنات إن عددا من الأشخاص المستهترين تواجدوا بجوار المدرسة واستمروا فى الرقص مستخدمين سيارة ودراجة بخارية، وتشغيل سماعات الأغانى بصوت مرتفع.