  • الثلاثاء 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. شباب يرقصون أمام مدرسة بنات والشرطة تضبطهم

بالصور.. شباب يرقصون أمام مدرسة بنات والشرطة تضبطهم

بالصور.. شباب يرقصون أمام مدرسة بنات والشرطة تضبطهم
السويس-مصر(صدى):

استدعت إدارة مدرسة السويس الثانوية الصناعية للبنات شرطة النجدة، حيث حضرت قوات الشرطة وألقت القبض على شباب يرقصون أمام إحدى المدارس الثانوية للبنات فى وسط المدينة.

وأفاد هانى أبوزيد مدرس بمدرسة السويس الثانوية الصناعية للبنات إن عددا من الأشخاص المستهترين تواجدوا بجوار المدرسة واستمروا فى الرقص مستخدمين سيارة ودراجة بخارية، وتشغيل سماعات الأغانى بصوت مرتفع.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 17 دقيقة

انا اللي اعرفه ان الرقص للبنات مو للرجال

لكن المثل يقول :

لاعجب اذا النساء ترجلت

ولكن تأنيث الرجال عجيبو

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *