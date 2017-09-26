حددي نوع لانجري شهر العسل من شخصية زوجك

متابعات(صدى):

يأخذ اختيار اللانجري والملابس الداخلية الحيّز الأكبر من حياة كل عروس مقبلة على الزواج، ويعدّ من مستلزمات جهاز الزفاف الذي سيرافقها إلى بيت الزوجية السعيد. بعض العرائس يقعن في الاختيار، لأنّ سؤال العريس عن الستايل أو لون اللانجري الذي يفضّله يشعرهم بالإحراج، وتفادياً لهذا الموقف سنخبرك بالتفاصيل استناداً إلى شخصيّتك عريسك وطريقته في التفكير.

*الشخصية التقليدية: إذا كنت تنوين الزواج من رجل عربي تقليدي، لا يحب أن يخرج من عاداته وتقاليده، ويلتزم بها بشكل كامل من دون أي اعتراض، فعلى الأرجح أنّه سيفضّل اللون الأبيض على غيره من الألوان، وسيحب أن ترتدي قميص النوم مع الروب من دون اي إضافات.

*الشخصية الغامضة: نتوقّع أن تميل شخصية الرجل الغامض إلى اللون الأسود الذي يأسره، والأحمر الذي يعكس أنوثة قويّة، ويشعره أنّه مع إمرأة تضاهيه في هذا الغموض، كما يميل إلى كل ما هو مغري ويزيد أنوثة عروسه.

*الشخصية الفكاهية: إذا كان عريسك من الرجال الذي يتمتع بحس الفكاهة، فاعرفي أنّه سيحب أن يراك بالألوان المشعّة، لأنّ طبيعته المنفتحة ستجعله على استعداد لأن يرى عروسه بعيداً عن الكلاسيكيات التي أسرتها خلال السنوات.

*الشخصية العملية: إعرفي أنّ هذا الرجل أيضاً غير تقليدي، وسيحب كثيراً أن يراك بالشورت القصير الذي يشعرك بالراحة، بدلاً من قميص النوم الطويل، لا تهتمي بالألوان فهو قد لا يلاحظ الأمر أساساً.