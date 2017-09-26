وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الشهيد ” الرشيدي “

محمد طحيطح(صدى):

قدم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز تعازيه ومواساته لشقيق الشهيد وكيل رقيب مساعد بن سعد الرشيدي ” رحمه الله ” من منسوبي قوات الحرس الوطني، الذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه أثناء أداء واجبه بالربوعة في منطقة عسير.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته، ويتقبله في الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ” شقيق الشهيد ” ، عن شكره وتقديره للأمير متعب بن عبدالله على تعازيه ومواساته، مشيرًا إلى أنَّ ذلك ليس بمستغرب من قيادة هذه البلاد، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” الذين يتواصلون مع شعبهم في كل الظروف، مؤكِّدًا أنَّ استشهاد شقيقة مصدر اعتزاز وفخر كونه ضحى بحياته دفاعًا عن دينه ووطنه، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.