بالصور.. الغذاء والدواء: إغلاق مصنعاً للمياه مخالف للاشتراطات الصحية

عادل الحربي(صدى):

أفادت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، أنها أغلقت مصنعاً للمياه في الرياض؛ لمخالفته الاشتراطات الصحية والفنية.

وتنفذ الهيئة برنامج رقابي شامل حيث تخضع جميع مصانع المياه المعبّأة في مناطق المملكة لبرنامج يتم من خلاله زيارة هذه المصانع بشكل دوري وسحب عيّنات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها؛ للتأكّد من سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال رصد مخالفات فنية تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.