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  3. ⁠⁠⁠⁠⁠بالصور..  أكبر ماسة في العالم بيعت  بـ 53 مليون دولار ⁠⁠⁠⁠⁠

⁠⁠⁠⁠⁠بالصور..  أكبر ماسة في العالم بيعت  بـ 53 مليون دولار ⁠⁠⁠⁠⁠

⁠⁠⁠⁠⁠بالصور..  أكبر ماسة في العالم بيعت  بـ 53 مليون دولار ⁠⁠⁠⁠⁠
أوتاوا(صدى):

كشقت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر بكندا إنها أكتشفت ماسة غير مصقولة فى حجم كرة التنس قبل قرابة عامين بيعت مقابل 53 مليون دولار.

وقالت الشركة  إن جراف دايموندز تاجر الألماس البريطانى الشهير اشترى الألماسة، التى تزن 1109 قراريط وتعد أكبر ألماسة غير مصقولة فى العالم، مقابل 47777 دولارا للقيراط  وإنه سيجرى الآن قطع الألماسة وصقلها.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1429 ] نشر منذ 6 ساعات

لو حصلتها اوزعها ع المعلقين كلا حسب تعليقه–اللي جرام والللي عشره-واللي مئه غرام-وللدرر النصف-

[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 6 ساعات

يا ,ااالسحاب؛
ربنا يكرمك ويزيدك من فضله ويوسع في رزقك الله يزيدك بركه أمين يارب

[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 44 دقيقة

لوعندي

بعتها وماعطيت احد شي

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1335 ] نشر منذ 39 دقيقة

اخصائي اثاريك بخيل جلده الله لا يبلانا😂

[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 27 دقيقة

هي تجي

بس

ماينفعك الا جيبك هالايام

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 27 دقيقة

فيه واحد يذحك

هنيا

يازقينه

[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 26 دقيقة

وجاني واحد بالسناب يازقينه زقيناه

عويناته هذا كبارها

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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