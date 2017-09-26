بالصور.. أكبر ماسة في العالم بيعت بـ 53 مليون دولار
كشقت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر بكندا إنها أكتشفت ماسة غير مصقولة فى حجم كرة التنس قبل قرابة عامين بيعت مقابل 53 مليون دولار.
وقالت الشركة إن جراف دايموندز تاجر الألماس البريطانى الشهير اشترى الألماسة، التى تزن 1109 قراريط وتعد أكبر ألماسة غير مصقولة فى العالم، مقابل 47777 دولارا للقيراط وإنه سيجرى الآن قطع الألماسة وصقلها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1429 ] نشر منذ 6 ساعات
لو حصلتها اوزعها ع المعلقين كلا حسب تعليقه–اللي جرام والللي عشره-واللي مئه غرام-وللدرر النصف-
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 6 ساعات
يا ,ااالسحاب؛
ربنا يكرمك ويزيدك من فضله ويوسع في رزقك الله يزيدك بركه أمين يارب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19274 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4212 ] نشر منذ 52 دقيقة
🆒🆗😍😊😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 44 دقيقة
لوعندي
بعتها وماعطيت احد شي
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ام البنات[ عدد التعليقات: 1335 ] نشر منذ 39 دقيقة
اخصائي اثاريك بخيل جلده الله لا يبلانا😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14675 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14675 ] نشر منذ 28 دقيقة
كأنها ثلج 😝
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 27 دقيقة
هي تجي
بس
ماينفعك الا جيبك هالايام
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 27 دقيقة
فيه واحد يذحك
هنيا
يازقينه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 26 دقيقة
وجاني واحد بالسناب يازقينه زقيناه
عويناته هذا كبارها
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه