⁠⁠⁠⁠⁠بالصور..  أكبر ماسة في العالم بيعت  بـ 53 مليون دولار ⁠⁠⁠⁠⁠

أوتاوا(صدى):

كشقت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر بكندا إنها أكتشفت ماسة غير مصقولة فى حجم كرة التنس قبل قرابة عامين بيعت مقابل 53 مليون دولار.

وقالت الشركة إن جراف دايموندز تاجر الألماس البريطانى الشهير اشترى الألماسة، التى تزن 1109 قراريط وتعد أكبر ألماسة غير مصقولة فى العالم، مقابل 47777 دولارا للقيراط وإنه سيجرى الآن قطع الألماسة وصقلها.