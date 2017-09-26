بالفيديو.. تميم يزجر شاباً مد يده للسلام وينهره بـ ” ارجع وراء “

طلال الضوي(صدى):

كشف مقطع فيديو ظهور الارتباك والاضطراب على وجه أمير قطر تميم بن حمد، عقب وصوله إلى مطار الدوحة ورغم احتفاء عدد من ” المجبرين ” بوصوله إلا أن الأمير الشاب لم يتحمّل ذلك، وبدا عصبياً متجهم الوجه، ومتبرماً من تصرفات مَن حوله .

وظهر ” تميم ” ، خلال مقطع الفيديو، الذي تداوله بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وهو يزجر مواطناً قطرياً، ليس لسبب سوى أنه أراد السلام عليه، والترحاب بقدومه .

و ظهر ” تميم ” في المقطع، وهو متجهم الوجه، غاضب بشدة، لا تبدو عليه علامات الارتياح النفسي، ومُحاط بعدد كبير من رجال الأمن، الذين ارتدوا لباساً مدنياً، ومدججين بالأسلحة.

وما لم يعجب ” تميم ” ، الذي بدا ضيّق الصدر، لا يحتمل نجاح مواطن قطري في الاقتراب إليه، ومدّ يده إليه للسلام عليه، وهو ما لم يعجب الأمير، فزجره، وأمره بالابتعاد عنه، قائلاً له: ” ارجع وراء ” ، وسط ذهول الحاضرين، الذين أبدوا دهشتهم من عصبية الأمير الشاب، الذي انصرف مسرعاً نحو سيارة كانت في انتظاره على الجانب الآخر.