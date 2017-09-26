بالفيديو.. وعد ترد على منتقدي ملابسها في اليوم الوطني

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة السعودية وعد من صمتها وردت على الانتقادات التي وجهت لها بسبب فستانها الذي ارتدته باليوم الوطني للمملكة .

وقالت وعد في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي : قرأت بعض تعليقاتكم يوم أمس.. البعض كاتب جلستي على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بطريقة مستفزة “.

وأضافت: ” أنا أحرص منكم على هذه الأمور حذفت الصورة وأغلقت الكومنت عشان هذه التعليقات ولتوضيح العلم السعودي على اليد في الطبقة الخلفية ولما أتحرك بالعباءة تعتقدون أنا جالسة عليه وأود شكر كل اللي انتقدوني وسبوني وما تزال الاحتفالات مستمرة ” .

وكانت قد تعرضت الفنانة وعد لموجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الملابس التي ارتدتها لمناسبةاليوم الوطني السعودي الـ87 إذ إنها بدت وهي مرتدية عباءة سعودية مؤلفة من طبقتين الخارجية تشبه شكل العباءة الوطنية التقليدية التي يرتديها الرجال السعوديون في إطلالاتهم الرسمية، بينما كانت الطبقة الخلفية المبطنة عبارة عن علم السعودية وتتوسطه عبارة ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” .