بالفيديو.. راكب واحد على طائرة من فرنسا للمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو غريباً لمواطن مغربي سافر وحيدا على متن طائرة الخطوط المغربية من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار أنكاد بمدينة وجدة شرق المغرب .

ووثق الراكب هذه اللحظات التاريخية، في مقطع فيديو تفاعل معه آلاف النشطاء، ظهرت فيه الطائرة وهي تحلّق في الجو خالية من المسافرين والمقاعد شاغرة، وقال مازحاً: ” أنا وحيد في هذه الطائرة، أشعر كأنني حجزت كل مقاعد هذه الطائرة لتنقلني إلى مدينتي بركان ” .

وعبر النشطاء بهذه الخطوة ومدى التزام شركة الخطوط المغربية تجاه عملائها واحترامها لهم.