بالفيديو.. راكب واحد على طائرة من فرنسا للمغرب
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو غريباً لمواطن مغربي سافر وحيدا على متن طائرة الخطوط المغربية من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار أنكاد بمدينة وجدة شرق المغرب .
ووثق الراكب هذه اللحظات التاريخية، في مقطع فيديو تفاعل معه آلاف النشطاء، ظهرت فيه الطائرة وهي تحلّق في الجو خالية من المسافرين والمقاعد شاغرة، وقال مازحاً: ” أنا وحيد في هذه الطائرة، أشعر كأنني حجزت كل مقاعد هذه الطائرة لتنقلني إلى مدينتي بركان ” .
وعبر النشطاء بهذه الخطوة ومدى التزام شركة الخطوط المغربية تجاه عملائها واحترامها لهم.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19925 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههه هههههههههه
هذا والله الي يبتدلل 🤗🤗🤗🤗🤗🤗