مدير مدرسة يعين نفسه حارساً على سورها

القاهرة(صدى):

انتشرت صورة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدير مدرسة بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر، وهو يجلس على السور وبيده عصا لمنع الطلاب من الهروب.

وأرسل الصورة أحد قرّاء صحيفة اليوم السابع المصرية، للنشر عبر قسم ” صحافة المواطن ” بالجريدة.

وكتب صاحب الصورة: مدير مدرسة ” الإعدادية القديمة ” بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، يجلس أعلى سور المدرسة؛ لمنع الطلاب من الهروب.

وأضاف القارئ في رسالته، أنه التقط الصورة صباح اليوم الإثنين، وكان المدير يجلس أعلى السور، بعد هروب عدد كبير من الطلاب، في اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد.