مدير مدرسة يعين نفسه حارساً على سورها
انتشرت صورة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدير مدرسة بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر، وهو يجلس على السور وبيده عصا لمنع الطلاب من الهروب.
وأرسل الصورة أحد قرّاء صحيفة اليوم السابع المصرية، للنشر عبر قسم ” صحافة المواطن ” بالجريدة.
وكتب صاحب الصورة: مدير مدرسة ” الإعدادية القديمة ” بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، يجلس أعلى سور المدرسة؛ لمنع الطلاب من الهروب.
وأضاف القارئ في رسالته، أنه التقط الصورة صباح اليوم الإثنين، وكان المدير يجلس أعلى السور، بعد هروب عدد كبير من الطلاب، في اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19925 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه هههههههههه
هذا واالله النشششششششبه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 2 ساعتين
انعم واكرم فيك
والله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14666 ] نشر منذ 48 دقيقة
😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2197 ] نشر منذ 5 دقائق
شئ طريف بس مو غريب لمدير يحاول الحفاظ علي طلابة