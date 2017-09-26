مرشحة لمسابقة ملكة جمال تقع في المسبح على الهواء

مدريد(صدى):

تعرضت بيلار ماجرو المرشحة لمسابقة ملكة جمال إسبانيا ، لموقف مٌحرج أثناء استعراضها فستانها مع مرشحات أخريات عند مسبح أحد الفنادق استعدادا لحفل المسابقة الليلي، حيث تعثرت وفقدت توازنها، ثم سقطت إلى المسبح على مرأى من كاميرات كانت تصور المشهد بكامله.

كانت بيلار، التي شاركت في المسابقة عن مقاطعة Caceres المجاورة بوسط الغرب الإسباني للبرتغال، منتعلة حذاء ذا كعب عال، عندما اقتربت من حافة المسبح لتستدير عندها تبخترا بفستانها، إلا أن استدارتها لم تكن ناجحة كما يجب، فترنحت وسقطت في الماء وتبللت بكاملها وسط دهشة أصابت زميلاتها المشاركات.

ولم تصب المرشحة بأي أذى تقريباً، سوى فقدانها للقب كان من نصيب ممثلة منطقة ” قشتالة- لا مانشا ” الذاتي الحكم بالوسط الإسباني Sofia del Prado البالغة 22 سنة، والتي ستمثل إسبانيا بمسابقة ملكة جمال الكون، الموعود تنظيمها في 26 نوفمبر المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية.