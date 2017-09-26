تويتر: لن نحظر حساب ترامب رغم انتهاكه قواعد الاستخدام

واشنطن(صدى):

يبدو أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” انتهك تعليمات استخدام ” تويتر ” خلال تغريداته الأخيرة حول كوريا الشمالية، ورغم ذلك لا تتجه إدارة شبكة التواصل الاجتماعي لمعاقبته على هذا الخرق للقواعد، وهو ما حاولت تبريره في سلسلة تغريدات.

كان ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع قد كتب تغريدة حول كوريا الشمالية ورئيسها الديكتاتور كيم جونغ أون تضمنت بعض التهديدات.

وقال “ترامب” في تغريدته: لقد بدأ للتو وزير خارجية كوريا الشمالية يتحدث في الأمم المتحدة، إذا كان سيكرر أفكار رجل الصواريخ الصغير، فلن يكون لهما وجود بعد الآن.

وقالت الشركة : نحن نفرض نفس القواعد على جميع الحسابات، وننظر في عدد من العوامل عند تقييم ما إذا كانت التغريدات تنتهك قواعدنا أم لا، ومن بين الاعتبارات الهامة لذلك “الجدوى الإخبارية” والمصلحة العامة، وهي سياسة داخلية منذ أمد بعيد، وقريبًا سيتم تحديث القوانين المعلنة للجمهور لتعكس هذه السياسة.

وأوضح متحدث باسم الشركة لموقع ” ريكود ” أن ” تويتر ” لم تعتبر تغريدة ” ترامب ” مخالفة للقواعد، مضيفًا أن الجدوى الإخبارية هي أحد أهم العوامل التي تحدد ما إذا كان ينبغي حذف أو الاحتفاظ بتغريدة ما.

يذكر أن إطلاق التهديدات هو أمر مخالف لتعليمات الاستخدام في ” تويتر ” التي جرت العادة أن تحظر أي تغريدات تحتوي على تهديدات بالعنف أو تشجع العنف والإرهاب.