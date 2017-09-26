حقيقة إطلاق إيران صاروخ باليستي

طهران (صدى):

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الفيديو الذي عرضته طهران يوم الجمعة الماضي، ويرصد إطلاق صاروخ باليستي؛ هو تسجيل غير صحيح .

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الفيديو الذي بثه التلفزيون الإيراني؛ يعود إلى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة أجرتها إيران أواخر يناير الماضي؛ إذ انفجر الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه.

وكان التلفزيون الإيراني بث، يوم الجمعة الماضي، تسجيلاً مصوراً يُظهر إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى ، وذلك بعد ساعات من عرضه في موكب عسكري في العاصمة طهران.

وقال التلفزيون الإيراني: إن الصاروخ ” خرمشهر ” ، الذي ظهر في العرض العسكري، قادر على حمل رؤوس حربية، ويمكنه التحليق لمسافة 2000 كيلومتر.