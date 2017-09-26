” الشورى ” يوافق على رفع الحد الأدنى لسن التعيين

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على تعديلات بعض مواد نظام الخدمة التي اشتركت في دراستها هيئة الخبراء ولجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس على رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً بدلاً من 17 عاماً ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وأن يكون الفصل بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضِ ثلاث مرات متتالية، وأصر المجلس على إتمام سنة ” تجربة ” للموظف الجديد.