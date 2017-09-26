بالصور.. مدرسة ” عتبة بن غزوان ” الابتدائية تحتفل باليوم الوطني
احتفلت مدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية، باليوم الوطني الـ87، بمشاركة الطلاب والمعلمين، وسط حالة من الفرحة سيطرت على الجميع.
وشهد قائد المدرسة ” علي المالكي ” ، ورائد النشاط ” عبدالله العمر ” ، الاحتفالية التي تنوعت ما بين الإذاعة الصباحية، والمسابقات الرياضية والثقافية المتنوعة.
وحضر الاحتفالية، جميع المعلمين والطلاب، وفي نهاية الحفل تسلم الطلاب والمشاركين الهدايا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 42 دقيقة
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