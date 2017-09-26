تعرف على هدية الهلال التاريخية لمدربه

نواف السالم(صدى):

حقق المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، ترتيباً تاريخياً له في التصنيف الشهري الذي يصدره الموقع العالمي ” coach world ranking “.

واحتل ” دياز ” بفضل إنجازاته وأرقامه الإيجابية مع ” الزعيم ” للمركز الـ 40 عالمياً، وهو أفضل ترتيب حصل عليه طيلة مسيرته التدريبية.

وبذلك يتفوّق ” دياز ” على مدربين عالميين مثل يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي جاء في المركز الـ 44، و ” مونتيلا ” الإيطالي، وجورجي خيسوس البرتغالي.

يذكر أن دياز قد حقق لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، وصعد مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.