إلزامية اختبار مزاولة مهنة الصيدلة لخريجي الكليات الصحية
أقر مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤخراً، إلزامية اختبار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لجميع خريجي الكليات الصحية في المملكة .
و أعلنت ” الهيئة ” عن فتح المجال للممارسين الصحيين الصيادلة من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى و خارطة الاختبار لممارسة مهنة الصيدلة (SPLE) وذلك عبر الرابط https://goo.gl/TkJY8B :
و قال المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن بوابة الترشيح متاحة حتى السابع من شهر اكتوبر 2017، مؤكداً سعي ” الهيئة ” نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي .
وأشار إلى أن الهيئة تسعى في هذا الإطار إلى مشاركة شريحة واسعة تمثل مختلف المناطق والخبرات لإعداد محتوى و خارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة (SPLE).
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