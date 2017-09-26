النيابة العامة تبدأ التحقيق في ” تزييف العملات ” بجدة

نايف السالم(صدى):

بدأت النيابة العامة في محافظة جدة التحقيق في قضيه تزييف ” نقود ” أتهم فيها مقيم من جنسية عربية بعد ضبط مبالغ مالية كبيرة مزيفة.

وجاء إحالة ملف القضيه للنيابة بعد إنتهاء التحقيقات مع المتهم من قبل الشرطة بعد القبض عليه في أحد الأحياء بالمحافظة، وبحوزته أجهزة وأدوات تستخدم لتزييف النقود.

واعترف المتهم بأن في حوزته مبلغ مالي يصل إلى 50 ألف ريال ، وجميعها عملة مزيفة، وأكد أنه كان ينوي بيعه مقابل مبلغ مالي رمزي، وأنه من قام بتزييف النقود من طريق أدوات يستخدمها لتزييف المزيد من النقود.

وتبدأ النيابة العامة بالتحقيق الاستماع إلى أقوال المتهم، وتدوين اعترافاته وتصديقها قبل إحالتها إلى المحكمة الجزائيه بجدة.