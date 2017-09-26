بالفيديو.. شاب يهشم زجاج مركبة متوقفه في الرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء شاب على مركبة قيل إنه في أحد أحياء العاصمة الرياض، حيث قام بتهشيم زجاجها بآلة حادة.

ويظهر المقطع الذي حقق انتشارا واسعا، توقف سيارة داخل حي سكني، ليترجل منها شخص ويتجه لمركبة متوقفة أمام أحد المنازل، ويحطم زجاجها الجانبي بآلة حادة، ثم يعود إلى سيارته ويلوذ بالفرار.