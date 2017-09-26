بالفيديو.. شاب يهشم زجاج مركبة متوقفه في الرياض
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء شاب على مركبة قيل إنه في أحد أحياء العاصمة الرياض، حيث قام بتهشيم زجاجها بآلة حادة.
ويظهر المقطع الذي حقق انتشارا واسعا، توقف سيارة داخل حي سكني، ليترجل منها شخص ويتجه لمركبة متوقفة أمام أحد المنازل، ويحطم زجاجها الجانبي بآلة حادة، ثم يعود إلى سيارته ويلوذ بالفرار.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله اعلم فيها انتقام بين شباب
بيمسكوه وكل بيأخذ جزاه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5583 ] نشر منذ 53 دقيقة
نفسي يمر يوم مافيه مشاكل وجرايم من الشباب مدحدرين صدق جيبوا راسه وخلوه يدفع ثمن اللي انكسر او خلوه هو بنفسه يصلحه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13132 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا بد ان ثمت اسباب دفعته لفعل هذا الجريمه ومن المؤكد ان صاحب السياره يعرفه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذا من فعل الجبناء