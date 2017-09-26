6 حلول لجعل زوجك يحب أهلك

نورة الشهري(صدى):

تعد مسألة عدم حب الزوج لأهل زوجته من المشاكل التي شاعت في عالمنا العربي منذ القدم ، وغالباً ما تعود هذه المشكلة إلى طبع الرجل المتعصب أو نتيجة مشكلة أو ضغينة قد حدثت من قبل أهل الزوجة مما جعله يتحامل عليهم.

أمام هذا الوضع تقبع الزوجة حائرة، حيث تتساءل العديدات عن كيفية حل هذه المسألة، من جهة لا يريدن خسارة أزواجهن أو أهلهن ومن جهة أخرى لا يعرفن كيف يتصرفن حيال الأمر.لذلك سنتناول معاً بعض الحلول التي قد تساهم بشكل كبير في حل مشكل عدم حب الزوج لأهل زوجته.

– أظهري حب أهلكِ لزوجكِ ، مما لا شك فيه أن إظهار الحب من الأمور التي تلين القلب، من أهم النصائح التي عليكِ اتباعها هي قيامكِ بإظهار حب أهلكِ لزوجكِ عن طريق قولكِ مثلاً “هل تعلم أن أبي يحبكَ ويحترمكَ ويقدركَ، دوماً يذكركَ بالخير، كما أن أهلي يقدون زيارتكَ لهم” ، هذه الكلمات البسيطة قد تساهم بشكل كبير في حث الزوج على استشعار التقدير الذي يكنه أهلكِ من ناحيته مما يشجعه على حبهم وودهم.

– لا تفشي أسرار بيتكِ لأهلكِ ، من بين الأمور التي لا يجبها معظم الأزواج إذا لم يكونوا جميعهم، هي قيامك بإفشاء أسرار بيتكما لأهلكِ أو لغير أهلكِ. بهذه الطريقة سوف تثيري داخله الكره من ناحيتهم ظناً منه أنهم . قد يظن أنهم من يطلبون منكِ إفشاء هذه الأسرار، قد تقع ضغينة بينكِ وبينه بسبب هذا الفعل. لذلك عليكِ الاحتراس من إفشاء أسرار بيتكِ لأهلكِ أو لأصدقائكِ حتى تحافظي على ثقة زوجكِ وحبه لكِ.

– قدري زوجكِ أمام أهلكِ ، إذا إصطحبتِ زوجكِ لزيارة أهلكِ في يوماً ما، ننصحكِ بتقديره واحترامه وحسن معاملته أمام أهلكِ وعدم مقاطعته في الكلام أو إحراجه أمامهم. كل هذا وبالتالي سيحب زيارة أهلكِ دوماً دون أي مشاكل لأنه يذهب إلى مكان يتم تقديره واحترامه فيه مما يشعره بالسعادة.

– عدم أخذ هدايا عند زيارة أهلكِ في كل مرةهناك بعض الزوجات اللاتي يقمن بالتثاقل على الزوج من خلال طلب بعض الهدايا عند زيارة أهلها كل مرة. هذا من الأمور الثقيلة على الزوج التي قد تجعله غير راغب في زيارتهم. ننصحكِ هنا بعدم التحامل عليه وترك هذا الأمر له، إذا أراد أن يشتري هدايا يمكنك أن تقولي له ” أهلي يقدرونكَ ويحترمونكَ دون أن تجلب لهم هدايا ” هذا الأمر سيخفف من وطئة أي ضغينة يحملها لهم مما ينعكس على العلاقة بينكما بشكل إيجابي ويجعلكِ تتلافين أي مستقبلاً.

– احترمي أهل زوجكِ ، عليك احترام أهل زوجكِ وتقديرهم، تحدثي بكل خير عنهم لزوجكِ ولا تتحدثي عنهم بسوء أبداً أمامه حتى إذا تم إذائكِ من قبلهم حاولي أن تتماسكي وتتمالكي أعصابكِ قدر الإمكان. لأنه عند اكتساب ود زوجكِ وعائلته فسوف ينعكس ذلك على ود زوجكِ لأهلك بالإيجاب حيث سوف يبادلهم نفس الاحترام والحب والتقدير الذي تقومين به تجاه أهله.

– لا تجبري زوجكِ على زيارة أهلكِ ، احترسي من قيامكِ بإجبار زوجكِ على زيارة أهلكِ. قد يكره هذه الفعل من باب ألا يثقل عليهم ويتعبهم بهذه الزيارة ، هناك بعض الأزواج الذين يرون أن هذا الفعل سيسلبهم راحتهم لذا يفضل أن يترككِ تقومي بزيارتهم وحدكِ دون أن يقوم بإزعاج خصوصيتكم كعائلة. لا تجبريه على ذلك طالما يكن لهم كل احترام وتقدير.