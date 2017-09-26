بالفيديو.. مقتل خبير حيوانات بلدغة أفعى
لقي الخبير بعالم الحيوان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده أرسلان فالييف مصرعه جراء مخاطر أمضى سنوات من عمره يعلم الناس كيفية تجنبها.
فالييف الذي اشتهر بتعليم طرق التواصل مع الحيوانات وتفادي خطرها عبر مئات الفيديوهات على يوتيوب، لفظ أنفاسه في بث مباشر على الإنترنت بسبب سوء تعامله مع تلك الحيوانات.
فقد تعرض فالييف ليلة الأحد للدغة أفعى سامة في بيته، الذي يعج بالحيوانات من مختلف الأصناف، وبدل أن يتصل بالإسعاف لإنقاذ حياته، جلس أمام الكاميرا يخاطب متابعيه عبر صفحته وهو يحتضر.
وظهر فالييف في فيديو انتشر على مواقع التواصل، وهو يعاني ويتلوى محاولا أن لا يفقد وعيه، قبل أن يعثر عليه بعد ساعات مغشيا عليه، ليلفظ أنفاسه في المستشفى.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 762 ] نشر منذ 48 دقيقة
تلك محاولة أنتحار وخصوصا وهو خبير فى تلك الاشياء والدليل :
فقد تعرض فالييف ليلة الأحد للدغة أفعى سامة في بيته الذي يعج بالحيوانات من مختلف الأصناف وبدل أن يتصل بالإسعاف لإنقاذ حياته جلس أمام الكاميرا يخاطب متابعيه عبر صفحته وهو يحتضر !!!!
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 27 دقيقة
الافعى ما تعرف مزاح
ولا الفة ولا يثمر فيها معروف وجميل
خاصة الكوبرا ومنها اللون الاسود
وهذي نتيجة طبيعية للموت
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 7 دقائق
قتل نفسة
كان بالأمكان طلب المساعدة