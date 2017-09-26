أمانة المدينة تزيل تعديات على 115 ألف متر

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة المدينة المنورة مُمثلة في وكالة البلديات الفرعية والضواحي وبمشاركة الجهات الأمنية من إزالة موقعين مخالفين خلف الدائري الثالث بنطاق بلدية قباء بمساحة 115000م2.

وقال رئيس بلدية قباء عبدالرحمن الصاعدي إن الموقع الأول الذي تم إزالته هو عباره عن تمهيد أرض بمساحة 70000 م2 وإنشاء مبان بداخلها بهدف إقامة مخطط عشوائي بمنطقة المزين خلف الدائري الثالث، مبينا أن الموقع الثاني تم وضع عقوم ترابية فيه بحدود تقدر ب 45000م2 بمنطقة الحليات خلف الدائري الثالث.