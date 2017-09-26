حكم لقاء الهلال وبيرسيوليس: يهمني تطبيق النظام ولست نيشيمورا

ماجد محمد(صدى):

داعب حكم مباراة الهلال وبيروزي الإيراني الدولي الكوري الجنوبي ” كيم يونج هيوك ” الإعلاميين أثناء تواجده في مقر نادي الجزيرة الإماراتي لأداء تدريبات بدنية مع طاقمه.

ورد هيوك على سؤال يتعلق بالحكم الياباني نيشيمورا قائلاً : ” لن أكون نيشيمورا جديد ، يهمني تطبيق النظام “.

يذكر أن الهلال قد خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2014 أمام سيدني الأسترالي صفر-1، حين تعرض إلى ظلم تحكيمي واضح في مباراة الإياب على ملعبه جعلت الحكم الياباني يتعرض لانتقادات واسعة ولمدة طويلة.

جدير بالإشارة أيضاً أن الحكم الكوري يبلغ من العمر 34 عاما، ونال الشارة الدولية عام 2009 م ، فيما أدار تحكيميا 119 مباراة، أشهر خلالها 43 بطاقة حمراء .