زوجة مسؤول تجنيد الأطفال للحوثيين في ذمار تمزق جسده
قتل محمد حسين كرات القيادي الحوثي ومسؤول التجنيد بمحافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، على يد زوجته بعد أن سددت له 10 طعنات في عنقه وصدره، وقامت بدفنه في حفرة صغيرة خارج قريتها.
وأوضح شهود عيان من قرية محضر في مديرية الحداء بذمار، أنه تم العثور على جثة كرات وبه آثار طعنات متعددة، لافتين إلى أن زوجته هي من أقدمت على قتله بعد أيام من عودته من صفوف الميلشيات الحوثية.
وأشار الشهود إلى أن كرات كان المسؤول عن تجنيد الشباب والأطفال وحشدهم من القرى إلى الجبهات، لافتين إلى أن ميليشيات الحوثي كانت تعطيه 10 آلاف ريال مقابل كل مسلح ينجح في ضمه.
وأكد الشهود أن زوجته قامت بلف جثته بعد قتله بين ملابس كثيرة واستأجرت أحد الباصات بزعم انتقالها لبيت أهلها، ونزلت قبيل المنزل، وقامت بدفن جثة زوجها وسط حفرة صغيرة اكتشفها رعاة الأغنام خارج القرية.
وأشاروا إلى أن ميليشيات الحوثي حاولت التكتم على الخبر، لكن نشطاء القرية نشروا صورة للقيادي أثناء استخراج جثته على مواقع التواصل، فيما ألقت الميليشيات القبض على زوجته.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو شيخة والله
ربي يسعدك ويقويك
ي شيخة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 1 ساعة
الحوثيين نمر من ورق
اللهم عليك بهم وعفاش
اعلامهم كاذب هذا زوجته قطعت لحم قطع
لم يستطع الحراك
ملت منه ومن الحرب
ملت من خيانته لبلدة
وما خفي كان اعظم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 49 دقيقة
كلب وفطس
حتى الأقربون لم يطيقو نتنهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13132 ] نشر منذ 31 دقيقة
يستاهل الحرق المجوسي
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 16 دقيقة
تلاقونه الحين
في الجنة يا كل تفاح
ههههههههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 15 دقيقة
حقة وجاه