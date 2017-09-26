بالصور.. عائلة آكلي لحوم البشر تقتل 30 شخصاً

موسكو(صدى):

قتلت عائلة من آكلي لحوم البشر ما لا يقل عن 30 شخصا في روسيا.

واحتفظ أفراد العائلة ببقايا بشرية لضحاياهم في قبو المنزل، وخزن الزوجان ” باكشيف وناتاليا ” أيضا أجزاء بشرية في الثلاجة.

استمر الزوجان في قتل وتناول ضحاياهما على مدار 18 عاما، وعثرت الشرطة على ثمانية أجزاء بشرية بمنزل الزوجين في جنوب روسيا، وتم كشفهما بعد العثور على هاتف الرجل وبه صور سيلفي للزوج بصحبة أجزاء بشرية.