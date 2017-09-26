” هلال جدة ” يباشر 7390 بلاغًا لحوادث وحالات مرضية خلال شهر ذو الحجة
باشرت فرق الهلال الأحمر في جدة 7390 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر ذو الحجة الماضي.
وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبو زيد: أن الفرق باشرت 5196 حالة مرضية و 1314 حالة بسبب الحوادث المرورية و880 حالة إصابات غير مرورية.
وأضاف: أن معدل البلاغات وصل 11 بلاغًا لكل ساعة بمجموع 255 بلاغًا لكل يوم.
وتابع: أن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4200 ] نشر منذ 19 دقيقة
قــــــــــــواهم الله .💐.