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  3. ” هلال جدة ” يباشر 7390 بلاغًا لحوادث وحالات مرضية خلال شهر ذو الحجة
  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

” هلال جدة ” يباشر 7390 بلاغًا لحوادث وحالات مرضية خلال شهر ذو الحجة

” هلال جدة ” يباشر 7390 بلاغًا لحوادث وحالات مرضية خلال شهر ذو الحجة
نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في جدة 7390 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر ذو الحجة الماضي.
وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبو زيد: أن الفرق باشرت 5196 حالة مرضية و 1314 حالة بسبب الحوادث المرورية و880 حالة إصابات غير مرورية.
وأضاف: أن معدل البلاغات وصل 11 بلاغًا لكل ساعة بمجموع 255 بلاغًا لكل يوم.
وتابع: أن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية.


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