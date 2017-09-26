” هلال جدة ” يباشر 7390 بلاغًا لحوادث وحالات مرضية خلال شهر ذو الحجة

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في جدة 7390 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر ذو الحجة الماضي.

وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبو زيد: أن الفرق باشرت 5196 حالة مرضية و 1314 حالة بسبب الحوادث المرورية و880 حالة إصابات غير مرورية.

وأضاف: أن معدل البلاغات وصل 11 بلاغًا لكل ساعة بمجموع 255 بلاغًا لكل يوم.

وتابع: أن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية.