تشكيل أكبر علم بشري للمملكة في جامعة نورة

حمود العنزي(صدى):

احتفت جامعة نورة أمس الاثنين، باليوم الوطني السابع والثمانين للملكة العربية السعودية، بفعاليات متنوعة تحت شعار (نورة الوطن)، على فترتي الصباح و المساء.

واشترك ما يقارب 3500 طالبة في فعالية اليوم الوطني بتشكيل أكبر علم سعودي بشري نسائي في تمام الساعة السابعة مساءً، في ملعب نادي الطالبات الترفيهي، احتفاءً منهن بأمجاد الوطن التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتوارثها عنه أبناؤه بحكمة وحزم.

وقالت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. ابتسام الماضي، بأن فعالية اليوم الوطني إنما هي وقفة جميلة في ذكرى اليوم الوطني الغالية على قلب كل مواطن، إذ نتذكر مسيرة عظيمة بدأها جلالة المغفور له ــ بإذن الله ــ الملك عبد العزيز- الرجل العظيم الذي أسس كيان العزة والكرامة، قوامه البناء والإصرار والعزيمة، مسيرة عزيزة كريمة تتابعت بعده في أبنائه لتصل هذه الراية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله،وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، في هذه الفعالية يشاركبنات نورة الوطن -بنات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن-، في رفع راية التوحيد وتشكيل أكبر علم سعودي بشري نسائي بتلاحم و عطاء ويقفن وقفة عز وفخر بكيانٍ بنته سواعد الأجداد بسخاء وبذل وتضحيات، وستتعهده أجيال الحاضر والمستقبل بمزيد من سخي العطاء وعهود الإخلاص والولاء،

ودعت الماضي الله بأن يديم على البلد نعمة الأمن والرخاء والتوفيق لتحقيق الآمال لنرى بلادنا الحبيبة في مصاف دول العالم المتقدمة في كافة الميادين.

وفي الفترة الصباحية عرض النشيد الوطني على الشاشات داخل الحرم الجامعي، وشاركت الطالبات في مقر مركز الدعم والخدمات الطلابية بمجموعة من الفعاليات منها: عرض فيلم وثائقي عن تاريخ المملكة، تقديم عرض مسرحيلشكر جنود الوطن والإشادة بدورهم في حفظه وحمايته باللغة اليابانية والكورية والإنجليزية و الفرنسية و الأوردو، وعرض مسرحي للتعريف بخمس مدن سعودية باللغة الفرنسية وترجمتها بالإنجليزية، وأركان عن بعض مناطق المملكة للتعريف بتراثها وعاداتها وتقاليدها باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وأركان فنية لرسم لوحات تعبر عن حب الوطن، وأركان للتصوير الضوئي، و أوبريت غنائي يشمل عرض عن رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع مدارس الجامعة، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية.

كما شاركت طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بإلقاء كلمة شكر للمملكة العربية السعودية بلغة بلادهن ومن ثم ترجمتها باللغة العربية الفصحى، وقدمن لوحة فنية تحمل أعلام دولهن تحت مسمى (شعوب الأرض تهديكم السلام)، كما شاركت طالبة من الجنسية التايلندية برسم مباشر لصورة الملك سلمان حفظه الله.