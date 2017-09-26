الأسباب الكاملة لسجن الـ ” سبعيني بائع الفاكهة ” في مكة
أكدت مصادر أن المواطن السبعيني الموقوف لدى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بسبب بيعة للفاكهة، خالف التوجيهات الصادرة بالمنع.
وأضافت أن الموطن قبضت عليه اللجنة المشكلة لمحاربة الظواهر السلبية أكثر من مرة، وتم أخذ التعهد عليه وعلى ابنه بعدم تكرار البيع في الأماكن التي يمنع البيع فيها؛ إلا أنه في كل مرة يقوم بالبيع برغم القبض عليه عدة مرات.
وأوضحت المصادر أن الإجراءت التي تتبع في مثل هذه الحالات المخالفة هي: أخذ التعهد على المخالف في المرة الأولى ويطلق سراحه، وإذا قُبِض عليه مرة ثانية يتم توقيفة ثلاثة أيام، وفي حال القبض عليه مرة ثالثة يوقف خمسة عشر يوماً.
يذكر أن مواطنا سبعينيا قد أُلقي القبض عليه من قبل اللجنة المشكلة، وأُودِع الإصلاحية بسبب بيعه للخضار في أماكن يُمنع البيع فيها.
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مرسيدس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 23 دقيقة
ما باع الا من ضروب ولا احد يجي يقول معه ومعه وعنده رصيدوعنده سياره شبح يكفي بائعة حب الحمام الي اول فضحت الكذب والظروف القاسيه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2178 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله المستعان
الله يرزقه من واسع فضله
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 17 دقيقة
خالف ولاة امورنا
والذي يخالف ولاة امورنا
نحن ضدة قلبا وقالبا
يعني شايب ومها يط
ما يستحي ع شيبته
اسجنوه حتى يفيق
بن حرب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله تعالو شوفو الاجانب يبيعون ولا احد كلمهم المواطن على طول يقبض عليه لماذا