الأسباب الكاملة لسجن الـ ” سبعيني بائع الفاكهة ” في مكة

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن المواطن السبعيني الموقوف لدى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بسبب بيعة للفاكهة، خالف التوجيهات الصادرة بالمنع.

وأضافت أن الموطن قبضت عليه اللجنة المشكلة لمحاربة الظواهر السلبية أكثر من مرة، وتم أخذ التعهد عليه وعلى ابنه بعدم تكرار البيع في الأماكن التي يمنع البيع فيها؛ إلا أنه في كل مرة يقوم بالبيع برغم القبض عليه عدة مرات.

وأوضحت المصادر أن الإجراءت التي تتبع في مثل هذه الحالات المخالفة هي: أخذ التعهد على المخالف في المرة الأولى ويطلق سراحه، وإذا قُبِض عليه مرة ثانية يتم توقيفة ثلاثة أيام، وفي حال القبض عليه مرة ثالثة يوقف خمسة عشر يوماً.

يذكر أن مواطنا سبعينيا قد أُلقي القبض عليه من قبل اللجنة المشكلة، وأُودِع الإصلاحية بسبب بيعه للخضار في أماكن يُمنع البيع فيها.

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