أسعار الذهب تستقر انتظاراً لخطاب ” يلين “

عواصم عالمية(صدى):

سجلت أسعار الذهب استقراراً مع ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وتتصاعد احتمالات عودة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من ناحية، ومن ناحية أخرى تتوجه الأنظار نحو محاضرة ستلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم أمام مجلس اقتصادات الأعمال في ” كليفلاند ” تحت عنوان ” التضخم وعدم اليقين والسياسة النقدية “.

وبرغم اتجاه المستثمرين في مثل هذه التوترات الجيوسياسية إلى الإقبال على شراء الملاذات الآمنة إلا أن خطاب ” يلين ” أرجأ تلك الخطوة مترقبين الحصول على أي مؤشرات منها حول توقيت رفع أسعار الفائدة المتوقع قبل نهاية العام الحالي.

وتراجع السعر الفوري للذهب هامشياً بنسبة 0.09% إلى 1309.57 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر هامشياً بنسبة 0.06% إلى 1312.3 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.