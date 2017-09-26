سفير بريطانيا بالمملكة: نسعى لحل الأزمة القطرية

الرياض(صدى):

أكد السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، أن المملكة المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار دول الخليج العربي، مضيفاً أن بريطانيا تسعى لحل الأزمة بين دول المقاطعة وقطر.

وأوضح كوليس – خلال مؤتمر صحفي في القنصلية البريطانية بمحافظة جدة – أمس الإثنين: ” إن لندن تشعر بالأسف لهذا النزاع بين دول التعاون الخليجي، وقد رحبت الحكومة البريطانية بالمساعي التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول لرأب الصدع بين دول الخليج “.

وأشار كوليس إلى أن بريطانيا تسعى من خلال رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون إلى وضع الحلول والسعي من أجل حل الأزمة القطرية في أقرب وقت، وفقا لصحيفة عكاظ.