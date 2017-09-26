وزير الخارجية البحريني: جاري إعداد ملف قانوني لمحاسبة قطر

المنامة(صدى):

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إعداد ملف قانوني لمحاسبة قطر، مشيرا إلى أن مقاطعة قطر ستستمر طالما أن الدوحة لم تبدِ استعدادها للتواصل مع جيرانها.

وأوضح آل خليفة، في تصريحات لصحيفة ” ذي ناشيونال ” الإماراتية، أن الأزمة الحالية ليست سوى المرحلة الأحدث من مشكلة يعود عمرها إلى عقدين على الأقل، مضيفا: ” لم نكن نتوقع أن تستمر الأزمة كل هذه المدة، كنا ننتظر أن تأتي قطر إلى الدول العربية وتتحدث بدلاً من إطالة أمد الأزمة بالذهاب إلى كل دول العالم لطلب الدعم “.

وأضاف أن عناد الدوحة هو السبب في إطالة الأزمة الحالية بينها وبين الرباعي العربي بعد إصرارها على العناد وتقويض الدولة المصرية بشتى السبل، مشيرا إلى أنه على مدار 20 عاما كنا صبورين للغاية إزاء الكثير من الأمور التي كانت ولا تزال تحدث من القطريين، وحاولنا التوصل إلى اتفاقات معهم، إلا أنهم لم يوفوا بوعودهم إزاء الكثير من الأمور.

وتابع: لدينا العديد من الأدلة تثبت دعم قطر للإرهاب، وتم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية، مثل الدعم للجماعات المسلحة، ودعمها لـ ” حزب الله “، وتقديمها ملايين لجماعات في أفريقيا وليبيا واليمن.