3 أشقاء بلا هوية وطنية رغم محاولتهم استخراجها منذ 12 سنة

حسن الجعفري(صدى):

يعاني 3 أشقاء تتخطى أعمارهم سن الـ30 من عدم تمكنهم من الحصول على هوية وطنية، رغم محاولتهم استخراجها منذ 12 سنة عن طريق فرع وكالة الأحوال المدنية بجازان.

وأوضح مهدي عاتي والد الأشقاء الثلاثة، أنه استخرج هوية وطنية لنفسه عام 1426هـ، وحينما استخرجها، رفضت الأحوال المدنية ضم أبنائه الذكور، واكتفت بضم الإناث فقط، مشيرا إلى أن معاملة استخراج الهوية لأبنائه مكثت في مكاتب فرع أحوال جازان ما يقارب 12 سنة دون أن يحدث أي تغيير بشأنها، وأنهم خلال هذه السنوات حرموا من كل الخدمات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن، وفقا لصحيفة الوطن.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه من الطبيعي ألا يمنح الأبناء الذكور هويات وطنية، وذلك لأن والدهم لم يكن يملك هوية وطنية عند ولادتهم، موضحا أنه في هذه الحالة يحتاج كل واحد منهم معاملة خاصة به، بخلاف الإناث، ويتطلب استكمال بعض الوثائق والإجراءات النظامية.