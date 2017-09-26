3 أشقاء بلا هوية وطنية رغم محاولتهم استخراجها منذ 12 سنة
يعاني 3 أشقاء تتخطى أعمارهم سن الـ30 من عدم تمكنهم من الحصول على هوية وطنية، رغم محاولتهم استخراجها منذ 12 سنة عن طريق فرع وكالة الأحوال المدنية بجازان.
وأوضح مهدي عاتي والد الأشقاء الثلاثة، أنه استخرج هوية وطنية لنفسه عام 1426هـ، وحينما استخرجها، رفضت الأحوال المدنية ضم أبنائه الذكور، واكتفت بضم الإناث فقط، مشيرا إلى أن معاملة استخراج الهوية لأبنائه مكثت في مكاتب فرع أحوال جازان ما يقارب 12 سنة دون أن يحدث أي تغيير بشأنها، وأنهم خلال هذه السنوات حرموا من كل الخدمات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن، وفقا لصحيفة الوطن.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه من الطبيعي ألا يمنح الأبناء الذكور هويات وطنية، وذلك لأن والدهم لم يكن يملك هوية وطنية عند ولادتهم، موضحا أنه في هذه الحالة يحتاج كل واحد منهم معاملة خاصة به، بخلاف الإناث، ويتطلب استكمال بعض الوثائق والإجراءات النظامية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يكــــــون في عــونــــهم .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13119 ] نشر منذ 40 دقيقة
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه من الطبيعي ألا يمنح الأبناء الذكور هويات وطنية، وذلك لأن والدهم لم يكن يملك هوية وطنية عند ولادتهم، موضحا أنه في هذه الحالة يحتاج كل واحد منهم معاملة خاصة به، بخلاف الإناث، ويتطلب استكمال بعض الوثائق والإجراءات النظامية.
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ايش هذا الكلام الغير منطقي !!!!!!! بما ان الاب يملك هوية وطنيه قبل او بعد ولادتهم فالمفروض يمنحون الهويه الوطنيه اسوة بالاناث .
اذا الاحوال تعتقد ان الاب يدعي ان الاولاد اولاده فمن حق الاحوال مطالبته باحضار الشهود اللي يشهدون انهم اولاده
يعني الموضوع ما يحتاج الى كل هذه الصعوبه والانتظار اكثر من 12 سنه من اجل اثبات نسبهم للاب
وبعدين اعملو لكل واحد قضيه لوحده كما تطالب به الاحوال وانهو معاناتهم وامنحوهم الهويه
يعني وقفت الشغله على فرزهم عن بعض !!!!!!! هذا اسمه تلاعب واهمال من قبل الاحوال
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذي غلطتك ي والد
وهذا هو النظام الصحيح
الحين اولادك ضحية اخطاءك
لأن والدهم لم يكن يملك هوية وطنية عند ولادتهم، موضحا أنه في هذه الحالة يحتاج كل واحد منهم معاملة خاصة به، بخلاف الإناث، ويتطلب استكمال بعض الوثائق والإجراءات النظامية.